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Десятки врачей попросили Путина отправить Алексея Горинова в больницу

Максим Саблин
Сегодня в 15:07

Больше 150 врачей подписали открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой госпитализировать осужденного за фейки о российской армии Алексея Горинова. Ссылку на письмо опубликовал телеграм-канал сторонников бывшего московского муниципального депутата.

На этой неделе адвокат рассказал о подозрении на бронхит у заключенного. По его словам, у мужчины нет сил «даже сидеть на стуле и говорить», а кожа у него приобрела синий цвет.

В тексте авторы обращают внимание на ранее выявленный туберкулез Горинова. В 2016 году ему удалили часть легкого, однако после этого у него сохранились инфильтративные поражения легочной ткани.

«С учетом такого анамнеза, а также описанных сегодня адвокатом признаков острой дыхательной недостаточности Алексею Горинову необходима госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара, включая выявление возможной реактивации туберкулезного процесса. Такое состояние человека является жизнеугрожающим и может быстро ухудшиться», — говорится в письме.

В документе сказано, что, несмотря на состояние Горинова, сотрудники ФСИН не проводили никаких лечебных и диагностических мероприятий, более того, у колонии нет лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Авторы письма считают, что руководство исправительного учреждения нарушает Конституцию, а потому требуют от Путина принять меры для исправления ситуации. Они предлагают доставить Горинова в больницу к профессиональному фтизиатру и провести компьютерную томографию.

Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в начале июля 2022 года. Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Судебный процесс мундеп назвал «преследованиями за слово».

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Владимир ПутинАлексей Горинов
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