Стриминги вырезали сцену поцелуя двух женщин из сиквела «Дневника Бриджит Джонс»

Российские стриминговые сервисы вырезали поцелуй двух женщин из фильма «Бриджит Джонс-2: Грани разумного». На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». Такая версия транслируется, например, в «Кинопоиске».
Речь идет о сцене с Бриджит Джонс и коллегой ее парня Ребеккой, которая непосредственно влияет на сюжет. Из‑за этой девушки главная героиня весь фильм ревнует своего молодого человека, строит догадки о возможной измене, а в конце концов разрывает с ним отношения.
В конце картины Бриджит разыскивает своего бывшего, чтобы помириться с ним, и случайно встречает свою «соперницу». Тогда оказывается, что девушка на самом деле все это время была влюблена в главную героиню.
Ранее СТС удалил три эпизода сериала «Не родись красивой». В них главный герой Андрей Жданов перевоплощается в травести-образ и отправляется в гей-клуб из‑за проигранного спора дизайнеру Милко.
Соответствующие новости стали появляться все чаще, после того как 30 ноября Верховный суд признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда пустили только представителей Минюста.