Банк России повысил ключевую ставку до 16%

В заявлении регулятора говорится, что текущее инфляционное давление остается высоким, а по итогам 2023-го годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%.
«При этом рост ВВП, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. <…> В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими», — подчеркивает пресс-служба ЦБ.
Ключевая ставка — процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции.
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