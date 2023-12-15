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Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:32

Банк России повысил ключевую ставку. С 18 декабря она вырастет до 16%, сообщает пресс-служба ЦБ.

В заявлении регулятора говорится, что текущее инфляционное давление остается высоким, а по итогам 2023-го годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%.

«При этом рост ВВП, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. <…> В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими», — подчеркивает пресс-служба ЦБ.

ЦБ начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В сентябре она выросла с 12 до 13%, а в октябре — с 13 до 15%.

Ключевая ставка — процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции.

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