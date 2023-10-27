ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

В обновленном прогнозе говорится, что по итогам 2023-го годовая инфляция составит 7,0–7,5%. Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики она должна снизиться до 4,0–4,5% в 2024 году и в дальнейшем находиться вблизи 4%.