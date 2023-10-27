ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Банк России повысил ключевую ставку сразу на два пункта — до 15% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
В заявлении регулятора говорится, что текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий банка.
В обновленном прогнозе говорится, что по итогам 2023-го годовая инфляция составит 7,0–7,5%. Однако с учетом проводимой денежно-кредитной политики она должна снизиться до 4,0–4,5% в 2024 году и в дальнейшем находиться вблизи 4%.
Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. В последний раз ставка менялась в сентябре. Тогда она выросла на 1 процентный пункт — с 12 до 13%.
Ключевая ставка — процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции.