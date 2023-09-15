Центробанк поднял ключевую ставку до 13%

Банк России решил повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 13% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.
Решение объяснили тем, что инфляционное давление остается высоким и «реализовались существенные проинфляционные риски»: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.
«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — отметили в ЦБ.
В последний раз Центробанк повысил ключевую ставку месяц назад. Тогда она выросла сразу на 3,5 процентных пункта. Это произошло на фоне резкого ослабления рубля. Перед заседанием ЦБ курс доллара на Мосбирже достиг 100 рублей впервые с марта 2022 года, курс евро — 110.
Следующее заседание, на котором Банк России примет решение по ставке, запланировано на 27 октября 2023 года.