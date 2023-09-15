Центробанк поднял ключевую ставку до 13%

В последний раз Центробанк повысил ключевую ставку месяц назад. Тогда она выросла сразу на 3,5 процентных пункта. Это произошло на фоне резкого ослабления рубля. Перед заседанием ЦБ курс доллара на Мосбирже достиг 100 рублей впервые с марта 2022 года, курс евро — 110.