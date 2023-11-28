Мелодрама «Прошлые жизни» получила главный приз Gotham Awards

Романтическая драма «Прошлые жизни» южнокорейско-канадской режиссерки Селин Сон и студии A24 выиграла в номинации «Лучший фильм» премии Gotham Awards. Церемония прошла в Нью-Йорке в понедельник.
В категории «Лучшая главная роль» победила актриса Лили Глэдстоун за свою работу в фильме «Неизвестная страна» Моррисы Мальц, а награду за лучшую роль второго плана забрал Чарлз Мелтон, сыгравший в картине «Май, декабрь» вместе с Натали Портман и Джулианной Мур.
Лента «Анатомия падения» Жюстин Трие выиграла в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший международный фильм». Среди документальных фильмов первое место заняла картина «Четыре дочери» тунисского режиссера Каутер Бен Хании. Лучшим постановщиком признали А.В. Рокуэлл за фильм «Тысяча и один».
В двух сериальных категориях призы получили «Маленький огонек» и «Грызня». Исполнительница главной роли в последнем, Али Вонг, выиграла в номинации «Лучшая роль в новом сериале».
В 2022 году лучшим фильмом Gotham Awards назван «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Всего фантастическая комедия студии А24 получила 158 наград, включая «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США, и стала самым титулованным фильмом в истории кино.