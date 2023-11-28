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Мелодрама «Прошлые жизни» получила главный приз Gotham Awards

Александр Голиков
Сегодня в 15:10

Романтическая драма «Прошлые жизни» южнокорейско-канадской режиссерки Селин Сон и студии A24 выиграла в номинации «Лучший фильм» премии Gotham Awards. Церемония прошла в Нью-Йорке в понедельник.

В категории «Лучшая главная роль» победила актриса Лили Глэдстоун за свою работу в фильме «Неизвестная страна» Моррисы Мальц, а награду за лучшую роль второго плана забрал Чарлз Мелтон, сыгравший в картине «Май, декабрь» вместе с Натали Портман и Джулианной Мур.

Лента «Анатомия падения» Жюстин Трие выиграла в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучший международный фильм». Среди документальных фильмов первое место заняла картина «Четыре дочери» тунисского режиссера Каутер Бен Хании. Лучшим постановщиком признали А.В. Рокуэлл за фильм «Тысяча и один».

В двух сериальных категориях призы получили «Маленький огонек» и «Грызня». Исполнительница главной роли в последнем, Али Вонг, выиграла в номинации «Лучшая роль в новом сериале».

В 2022 году лучшим фильмом Gotham Awards назван «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Всего фантастическая комедия студии А24 получила 158 наград, включая «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США, и стала самым титулованным фильмом в истории кино.

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Натали ПортманАли ВонгДэн КванДэниел Шайнерт
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