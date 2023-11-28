Мелодрама «Прошлые жизни» получила главный приз Gotham Awards

В категории «Лучшая главная роль» победила актриса Лили Глэдстоун за свою работу в фильме «Неизвестная страна» Моррисы Мальц, а награду за лучшую роль второго плана забрал Чарлз Мелтон, сыгравший в картине «Май, декабрь» вместе с Натали Портман и Джулианной Мур.