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В Канаде парламентарий подал в отставку после того, как по ошибке пригласил на заседание ветерана СС

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:42

Канадский парламентарий, спикер палаты общин страны Энтони Рота подал в отставку после того, как пригласил на заседание парламента ветерана СС. Об этом сообщил Reuters.

Политик выступил перед коллегами и заявил, что совершил ошибку, допустив чествование бывшего нациста в парламенте. Рота подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за случившееся.

«Это общественное признание причинило боль отдельным людям и сообществам, включая еврейскую общину в Канаде и по всему миру», — отметил парламентарий.

Рота сказал, что покидает свой пост «с тяжелым сердцем» и «глубоким сожалением», связанным с инцидентом.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунка. В ходе мероприятия его представили как «борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

В действительности Хунк служил в 14-й гренадерской дивизии войск СС, причастной к массовым убийствам и геноциду евреев. Приглашение Хунка на мероприятие раскритиковали еврейские организации, власти ряда стран, в том числе России, а также представители ООН.

Глава МИД Канады Мелани Джоли заявила, что Рота должен уйти в отставку, а премьер-министра страны Джастин Трюдо призвал его задуматься о будущем.

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Джастин ТрюдоЭнтони РотаВладимир Зеленский
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