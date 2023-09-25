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В парламенте Канады появился ветеран СС. Его присутствие раскритиковали в ООН

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:58

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунку — ветерана СС. Его присутствие раскритиковали в ООН.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дэжаррик заявил, что организация выступает против «чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов». Он также добавил, что в парламенте Канады уже извинились за инцидент.

Появление Хунку в канадском парламенте ранее осудили две еврейские организации — «Друзья Центра Симона Визенталя» и «Центр по делам евреев и Израиля». Они отметили, что Хунку не «борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны», как его представили в ходе мероприятия.

В действительности Хунку служил в 14-й гренадерской дивизии ваффн-СС, также известной как дивизия «Галича». Это подразделение, как подчеркнули в организациях, причастно к массовым убийствам и геноциду еврейского населения.

Спикер Палаты общин Парламента Канады Энтони Рот прокомментировал эту информацию. Он заявил, что узнал «дополнительную информацию», которая заставила его пожалеть о визите Хунку.

«Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — сказал Рот.

Посольство России направило в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо ноту протеста. Кроме того, власти Беларуси и Польши потребовали от канадских властей извинений.

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теги
ООНПарламент Великобритании
люди
Ярослав ХункаДжастин ТрюдоВладимир Зеленский
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