В парламенте Канады появился ветеран СС. Его присутствие раскритиковали в ООН

Появление Хунку в канадском парламенте ранее осудили две еврейские организации — «Друзья Центра Симона Визенталя» и «Центр по делам евреев и Израиля». Они отметили, что Хунку не «борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны», как его представили в ходе мероприятия.