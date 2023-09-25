В парламенте Канады появился ветеран СС. Его присутствие раскритиковали в ООН

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады пригласили 98-летнего Ярослава Хунку — ветерана СС. Его присутствие раскритиковали в ООН.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дэжаррик заявил, что организация выступает против «чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов». Он также добавил, что в парламенте Канады уже извинились за инцидент.
Появление Хунку в канадском парламенте ранее осудили две еврейские организации — «Друзья Центра Симона Визенталя» и «Центр по делам евреев и Израиля». Они отметили, что Хунку не «борец за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны», как его представили в ходе мероприятия.
В действительности Хунку служил в 14-й гренадерской дивизии ваффн-СС, также известной как дивизия «Галича». Это подразделение, как подчеркнули в организациях, причастно к массовым убийствам и геноциду еврейского населения.
Спикер Палаты общин Парламента Канады Энтони Рот прокомментировал эту информацию. Он заявил, что узнал «дополнительную информацию», которая заставила его пожалеть о визите Хунку.
«Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — сказал Рот.
Посольство России направило в МИД Канады и офис премьер-министра страны Джастина Трюдо ноту протеста. Кроме того, власти Беларуси и Польши потребовали от канадских властей извинений.