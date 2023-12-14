Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Финляндия с 14 декабря открыла на один месяц два КПП на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.
В финляндском МВД отметили, что на этих КПП будут принимать заявления от лиц, ищущих международную защиту.
Представитель погранслужбы уточнил, что Финляндия открыла Ваалимау и Нииралу, поскольку они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и посещающих родственников. Также они более подходят для дипломатических и грузовых перевозок.
Капитан погранслужбы сказал, что пока было больше желающих проехать в Россию, чем в Финляндию. «Границу в сторону России пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство и вид на жительство. В Финляндию пока не прибыл ни один проситель убежища. Границу проезжают в основном на частных автомобилях», — отметил он.
Ранее Совет Европы выразил беспокойство, что решение Финляндии закрыть погранпереходы нарушит права людей, ищущих убежище в Европе. Там заявили, что какими бы предосудительными ни были действия Москвы, они не отменяют обязательства Финляндии в области беженцев и прав человека.
18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП, через неделю еще три, а в конце месяца прекратил работу последний на границе с Россией. Финские власти объяснили ограничения большим потоком мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые прибывают в Финляндию с территории России. Премьер-министр Петтери Орпо обвинил в кризисе Россию и заявил, что «российская сторона также способна эту ситуацию прекратить».
Российский МИД выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием четырех КПП. «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких‑либо консультаций с российской стороной», — отметили в министерстве.