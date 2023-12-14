Финляндия открыла два КПП на границе с Россией

Капитан погранслужбы сказал, что пока было больше желающих проехать в Россию, чем в Финляндию. «Границу в сторону России пересекли 324 человека. В Финляндию прибыли 124 человека. Большинство пересекающих границу имели двойное гражданство и вид на жительство. В Финляндию пока не прибыл ни один проситель убежища. Границу проезжают в основном на частных автомобилях», — отметил он.