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Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного

Семён Гудошников
Сегодня в 21:50

Финляндия закроет все пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, самого северного — Райа-Йоосеппи. Об этом пишет Yle со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.

«Наша задача — обеспечить безопасность финнов», — заявил Орпо на пресс-конференции. Ограничения объясняют большим потоком мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые прибывают в Финляндию с территории России.

Орпо сказал, что, если ситуация ухудшится, финское правительство пойдет на еще более жесткие меры. Премьер-министр обвинил в кризисе Россию и заявил, что «российская сторона также способна эту ситуацию прекратить».

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен уточнила, что КПП не будут работать с 25 ноября до 23 декабря. Она считает, что наплыв мигрантов может не прекратиться.

18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП — Иматра, Ниирале, Нуйямаа, Ваалимаа. Теперь прекратят работу Келлоселькя, Куусамо и Вартиус. Еще один пункт — Париккала — был закрыт еще в прошлом апреле.

Российский МИД выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием четырех КПП. «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких‑либо консультаций с российской стороной», — отметили в министерстве.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения властей Финляндии. Он выразил сожаление по поводу их действий и заявил, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право.

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