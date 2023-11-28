Финляндия закроет все пропускные пункты на границе с Россией до 13 декабря

Власти Финляндии закроют все пропусные пункты на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу финского кабмина Петтери Орпо.
Последний работающий пограничный пункт Райа-Йоосеппи закроется в полночь 30 ноября. Пересекать границу России и Финляндии в течение двух последующих недель смогут только грузовые автомашины.
Ограничения в Финляндии объясняют чрезмерно большим потоком мигрантов, которые прибывают с территории России. В ноябре в страну прибыли около 900 беженцев из таких стран как Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен.
25 ноября Финляндия уже закрыла все пропускные пункты на границе с Россией, кроме одного, самого северного. Премьер-министр страны утверждал, что правительство пойдет на еще более жесткие меры, если ситуация с мигрантами ухудшится.
До этого власти Финляндии закрыли четыре КПП — Иматра, Ниирале, Нуйямаа, Ваалимаа. Пункт пропуска Париккала перестал работать еще в прошлом апреле.
Российский МИД выразил протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием четырех КПП. «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких‑либо консультаций с российской стороной», — отметили в министерстве.