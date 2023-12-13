Тимати заявил, что Gucci Café откроется после ремонта

Совладелец московского кафе Efac Iccug (известного в народе как Gucci Café) Тимати отверг слухи о закрытии заведения. В комментарии журналу Super он заявил, что кафе не работает временно, поскольку сейчас в нем идет ремонт.
Рэпер отметил, что недавно в соседнем здании был пожар, из‑за которого пострадало и их заведение. После ремонта Efac Iccug вновь заработает, но как скоро это произойдет, зависит от того, когда поставщик привезет в рестран новую мебель.
Накануне телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы» написал, что Gucci Café закрылось навсегда, а в январе на его месте появится другое заведение. Ресурс сослался на читателя, который предоставил информацию через бота.
Редакторы «Афиши Daily» позвонили по номеру, указанному в официальных аккаунтах Efac Iccug. На обратном конце провода нам заявили, что заведение не работает «по техническим причинам», но что именно это за причины, говорить отказались. Представители ресторатора Антона Пинского, который открыл кафе вместе с Тимати, не ответили на запрос о комментарии.
Iccug Efac открылось на Новом Арбате в апреле 2023 года. Совладельцами выступили Тимати, Пинский и Егор Крид. Хоть название кафе в обратную сторону и читается как «Кафе Гуччи», а в его интерьере есть отсылки к известному бренду, с Gucci это место никак не связано. Представители итальянского модного дома даже грозились «принять необходимые меры защиты в случае нарушения прав на товарные знаки».
После открытия Gucci Cafe некоторые пользователи предлагали переименовать его в «кринж-кафе», сочтя заведение трешом и «издевкой над всем, что нормальные люди строили десятилетиями в этой стране». Корреспондентки «Афиши Daily» проверили эти заявления, лично посетив ресторан, — и рассказали, почему туда больше никогда не вернутся.