Тимати заявил, что Gucci Café откроется после ремонта

Iccug Efac открылось на Новом Арбате в апреле 2023 года. Совладельцами выступили Тимати, Пинский и Егор Крид. Хоть название кафе в обратную сторону и читается как «Кафе Гуччи», а в его интерьере есть отсылки к известному бренду, с Gucci это место никак не связано. Представители итальянского модного дома даже грозились «принять необходимые меры защиты в случае нарушения прав на товарные знаки».