Анна Плетнева: «Мне запрещают петь песню „Ева“, говорят, по закону нельзя»

В том интервью она отмечала, что родилась «плохой девочкой» и всегда хотела доказать, что секс — неотъемлемая часть жизни. «Если два человека любят друг друга, почему они не должны держаться за руки? Почему им запрещают? <…> Я против таких запретов, особенно что касается любви и таких отношений. В том числе поэтому в нашей музыке так много этих тем, есть песня „Мальчик“, есть „Ева“. Мы касаемся всех аспектов жизни, про все аспекты любви мы поем», — добавила Плетнева.