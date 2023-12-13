Анна Плетнева: «Мне запрещают петь песню „Ева“, говорят, по закону нельзя»

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в интервью «Новому радио» рассказала, что на выступлениях ей запрещают петь хит «Ева».
«Мне все веселее от образа „плохой девочки“, учитывая все нововведения в наших законах. Обожаю, просто прикольно. Представляешь, в последнее время иногда запрещают петь песню „Ева“. Говорят, нельзя по закону. Это такой бред», — поделилась певица.
По ее словам, трек посвящен не любви к девушке, а к песням Евы Польны, сыгравшей роль в возникновении группы «Винтаж».
«Я хочу на всю страну сказать, что эта песня — „Ева, я любила тебя“ — не про нетрадиционную ориентацию, не про нетрадиционную любовь. Она про любовь к певице Еве Польне, я считаю, она великая наша певица. Я ее обожаю, я фанат ее музыки, этого нового движения, которое в свое время создало группу „Гости из будущего“. Благодаря этой группе мы с Алексеем Романофым и встретились в свое время», — напомнила Плетнева.
«Может, после этого прекратится этот бред. Это песня про Еву Польну, дань [уважения ей]. Она это знает, она разрешила нам это делать. Каждый раз на сцене я признаюсь ей в любви как большому артисту», — подчеркнула она.
В январе 2022 года Плетнева упоминала «Еву» в разговоре с Аленой Жигаловой, говоря о песнях с ЛГБТ-тематикой.
«Слушай, я за всех геев. Я защитница всех геев. Я очень сильно переживаю за эту тему. Я просто за свободу», — утверждала тогда исполнительница.
В том интервью она отмечала, что родилась «плохой девочкой» и всегда хотела доказать, что секс — неотъемлемая часть жизни. «Если два человека любят друг друга, почему они не должны держаться за руки? Почему им запрещают? <…> Я против таких запретов, особенно что касается любви и таких отношений. В том числе поэтому в нашей музыке так много этих тем, есть песня „Мальчик“, есть „Ева“. Мы касаемся всех аспектов жизни, про все аспекты любви мы поем», — добавила Плетнева.
В ноябре 2023 года Верховный суд признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
Когда «Ева» была выпущена в 2009 году, сингл оказался самым ротируемым русскоязычным треком в эфире российских радиостанций. По данным Tophit, в общей сложности его включали более 450 тыс. раз.