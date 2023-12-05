«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о поцелуе Айгуль и Марата в «Слове пацана»

«Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что‑то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как‑то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься», — объяснила Анна в трансляции.