«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о поцелуе Айгуль и Марата в «Слове пацана»

Актриса Анна Пересильд прокомментировала сцену поцелуя своей героини Айгуль с Маратом в сериале «Слово пацана». В прямом эфире своего инстаграма* она призналась, что это был ее первый поцелуй.
«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — рассказала Пересильд.
В сцене 14-летняя артистка целуется с 24-летним Рузилем Минекаевым (по сюжету их герои сверстники). Многих зрителей сериала смутила десятилетняя разница в возрасте между актерами, а также тот факт, что у Минекаева есть жена и ребенок. Также издание «Горящая изба» обращает внимание на сексистские и объективирующие комментарии, которые появились под постами Пересильд после выхода сериала.
Другой актер из «Слова пацана» Леон Кемстач, исполнитель роли Андрея, в своем лайве подчеркнул, что все сцены сериала были согласованы и подробно обсуждены со съемочной группой.
«Я считаю, что как‑то глупо осуждать кого‑либо из них за это, потому что это кино и все согласованности есть. Обговаривается вообще все, и писать, как там разница в возрасте… Это все прописывается, [обо всем] заранее договариваются. Если что‑то не нравится, это высказывается, меняется», — подчеркнул Кемстач
Кроме этой сцены, резонансной стала сцена изнасилования несовершеннолетней Айгуль. В одной из серий ее похищают, увозят в кафе и один из бандитов тащит кричащую девочку в комнату. После этого зрители видят ее плачущей на диване, а затем безразлично наблюдающей за убийством обидчиков.
Еще до выхода сериала отец Пересильд Алексей Учитель поведал StarHit, что поначалу возражал против участия дочери в сериале, в том числе из‑за этого эпизода, однако позже согласился и вместе с Юлией Пересильд ознакомился с ее содержанием.
«Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У нее не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но все-таки решили, что для опыта нужно… Плюс с таким режиссером поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть», — рассказывал Учитель.
Анна Пересильд подтвердила, что отец поначалу не поддерживал ее решение присоединиться к касту «Слова пацана», однако говорит, что его удалось переубедить.
«Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что‑то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как‑то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься», — объяснила Анна в трансляции.
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