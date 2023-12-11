Джейми Оливер заявил, что не может смотреть сериал «Медведь» из‑за плохих кулинарных навыков актеров

Все дело в том, что Оливер не может видеть, как люди в фильмах «неправильно готовят». «Мне нужно вернуться к „Медведю“, потому что я посмотрел первые два эпизода — и я знаю, что он великолепен, мне все об этом говорят. Но я посмотрел первые серии и сказал: „Он [главный герой] не умеет готовить“», — прокомментировал он.