Реклама
Новости

Джейми Оливер заявил, что не может смотреть сериал «Медведь» из‑за плохих кулинарных навыков актеров

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:46

Шеф-повар Джейми Оливер признался на «Шоу Грэма Нортона», что ему тяжело смотреть сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли.

Все дело в том, что Оливер не может видеть, как люди в фильмах «неправильно готовят». «Мне нужно вернуться к „Медведю“, потому что я посмотрел первые два эпизода — и я знаю, что он великолепен, мне все об этом говорят. Но я посмотрел первые серии и сказал: „Он [главный герой] не умеет готовить“», — прокомментировал он.

Шеф-повар также добавил, что в сериале очень часто на заднем плане появляются статисты, которые тоже все делают не так. «Они просто трогают все неправильно и бьют все неправильно… Да, это выводит меня из себя», — сказал Оливер.

Второй сезон «Медведя» вышел в начале этого года. В ноябре стало известно, что проект продлили на третий сезон.

«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).

После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. Также жюри отметило звездные роли Уайта, Мосс-Бахраха, Эдебири и Джона Бернтала. Кроме этого, Уайт получил «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и приз «Выбор критиков».

Подробности по теме
Ресторан Mr. Beef, ставший вдохновением для сериала «Медведь», продает по 800 сэндвичей в день
расскажите друзьям
люди
Джон Бернтал
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»