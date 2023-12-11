Джейми Оливер заявил, что не может смотреть сериал «Медведь» из‑за плохих кулинарных навыков актеров

Шеф-повар Джейми Оливер признался на «Шоу Грэма Нортона», что ему тяжело смотреть сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли.
Все дело в том, что Оливер не может видеть, как люди в фильмах «неправильно готовят». «Мне нужно вернуться к „Медведю“, потому что я посмотрел первые два эпизода — и я знаю, что он великолепен, мне все об этом говорят. Но я посмотрел первые серии и сказал: „Он [главный герой] не умеет готовить“», — прокомментировал он.
Шеф-повар также добавил, что в сериале очень часто на заднем плане появляются статисты, которые тоже все делают не так. «Они просто трогают все неправильно и бьют все неправильно… Да, это выводит меня из себя», — сказал Оливер.
Второй сезон «Медведя» вышел в начале этого года. В ноябре стало известно, что проект продлили на третий сезон.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).
После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал. Также жюри отметило звездные роли Уайта, Мосс-Бахраха, Эдебири и Джона Бернтала. Кроме этого, Уайт получил «Золотой глобус», премию Гильдии актеров и приз «Выбор критиков».