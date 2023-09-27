Кинопремия «Золотой глобус», начиная с 2024 года, будет выдавать на две премии больше — организаторы объявили о введении новых категорий наград. Об этом пишет Deadline.
Первая новая номинация — «Кинематографические и кассовые достижения». Эту награду будут давать фильмам из числа самых просматриваемых, наиболее удачных в прокате, а также получивших поддержку глобальной аудитории или «достигших кинематографического совершенства».
Еще одна свежая категория — «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении». В этой номинации премию будут выдавать комикам за индивидуальные выступления или в составе комедийной группы.
Номинантов на «Золотой глобус-2024» (во всех категориях) организаторы объявят 11 декабря 2023 года. А церемония награждения премией состоится 7 января 2024-го.