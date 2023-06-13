«Золотой глобус» сменил владельца. Церемония станет коммерческим предприятием

Последующее расследование HFPA показало, что «президент ассоциации неуместно прикоснулся к Фрейзеру, но доказательства подтверждают, что это было воспринято как шутка, а не как сексуальное действие». Тем не менее Фрейзер не присутствовал на вручении «Золотого глобуса» в этом году, хотя был номинирован на награду за игру в фильме «Кит».