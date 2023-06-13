«Золотой глобус» сменил владельца. Церемония станет коммерческим предприятием

Компания Dick Clark Productions приобрела премию «Золотой глобус» и все ее активы у Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Об этом сообщает Rolling Stone.
По данным издания, эта покупка означает прекращение деятельности HFPA и ее членов, а также переход премии из некоммерческого предприятия в коммерческое.
Новые владельцы создадут фонд «Золотой глобус», который продолжит деятельность ассоциации. Помимо этого, в рамках сделки Dick Clark Productions и ее партнеры будут планировать, организовывать и продюсировать ежегодную церемонию вручения наград.
Как будут выбираться номинанты и победители, пока неизвестно. Ранее за эти две задачи отвечали члены HFPA, из‑за чего не раз появлялись слухи о теневых сделках. Rolling Stone пишет, что утверждения о подтасовке голосов и взяточничестве уже давно висят над HFPA и ее членами.
Самым громким обвинением в неправомерных действиях ассоциации касалось Брендана Фрейзера. Актер утверждал, что бывший президент HFPA Филип Берк лапал его на одном из мероприятий в 2003 году. Через несколько лет стало известно, что Берк послал Фрейзеру извинения.
Последующее расследование HFPA показало, что «президент ассоциации неуместно прикоснулся к Фрейзеру, но доказательства подтверждают, что это было воспринято как шутка, а не как сексуальное действие». Тем не менее Фрейзер не присутствовал на вручении «Золотого глобуса» в этом году, хотя был номинирован на награду за игру в фильме «Кит».
Самого Берка исключили из ассоциации в 2021 году за рассылку членам организации электронного письма, в котором он процитировал статью, называющую Black Lives Matter «расистским движением ненависти».
Dick Clark Productions принадлежит Penske Media — материнской компании Deadline, Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Billboard, IndieWire и других популярных СМИ. HFPA была основана в 1943 году, ее членами являются репортеры, освещающие Голливуд и индустрию развлечений для неамериканских изданий.