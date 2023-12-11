В январе 2023 года Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией. Он попал в реанимацию, где его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У спортсмена начался сепсис, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Операция была вынужденной: фигурист провел в коме слишком много времени, в его мягких тканях скопились пузырьки газа и началось отмирание.