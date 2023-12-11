Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров встал на коньки после ампутации конечностей. В своем инстаграме* он опубликовал кадры своей тренировки на льду.
«Как и обещал… Я ВЫШЕЛ НА ЛЕД!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки», — написал он.
Спортсмен добавил, что история его возвращения на лед после тяжелой болезни станет основой «большого кино».
«Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной [Домниной — женой Романа Костомарова и тоже фигуристкой]» — написал он. По словам Костомарова, премьера фильма запланирована на 8 марта.
В январе 2023 года Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией. Он попал в реанимацию, где его погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. У спортсмена начался сепсис, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук. Операция была вынужденной: фигурист провел в коме слишком много времени, в его мягких тканях скопились пузырьки газа и началось отмирание.
В августе олимпийский чемпион впервые вышел на лед (правда, в кроссовках). Его появление завершило шоу Ильи Авербуха и выступление супруги Оксаны Домниной. Возвращение после тяжелой болезни и множественных операций заняло у него 175 дней.
В начале сентября онлайн-кинотеатр Premier сообщил, что Костомаров снимется в трехсерийном документальном сериале «Киборг», посвященном жизни людей с протезами. Его другими героями станут Евгений Смирнов, Максим Емец, Евгений Васильев, Елена Волохова и Анна Белова.
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