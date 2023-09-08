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Роман Костомаров снимется в документальном сериале о жизни людей с протезами

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:19

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», посвященном жизни людей с протезами. Об этом сообщил РБК.

Спортсмен станет героем проекта наряду с другими людьми, прошедшими протезирование — Евгением Смирновым, Максимом Емцом, Евгением Васильевым, Еленой Волоховой и Анной Беловой.

В сериале будет три эпизода. В них расскажут о новых технологиях в протезировании — роботизированных протезах. Герои шоу поделятся, как проходили через физическую и психологическую адаптацию к жизни с искусственными конечностями.

Автором проекта выступила Людмила Арганова, а его продюсерами стали гендиректор ID Production Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев, Екатерина Кононенко и замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов.

Сериал разработают при участии экспертов, таких как хирург НИИ имени Склифосовского Максима Лачаева, основателя компании «Моторика» Ильи Чеха и реабилитолога Елены Мезенцевой.

«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и дает понимание, что выход есть», — заявил Макар Кожухов.

Съемки «Киборга» стартовали в конце июня. Когда сериал выйдет на экраны, пока не сообщается. Его премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier.

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