Роман Костомаров снимется в документальном сериале о жизни людей с протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», посвященном жизни людей с протезами. Об этом сообщил РБК.
Спортсмен станет героем проекта наряду с другими людьми, прошедшими протезирование — Евгением Смирновым, Максимом Емцом, Евгением Васильевым, Еленой Волоховой и Анной Беловой.
В сериале будет три эпизода. В них расскажут о новых технологиях в протезировании — роботизированных протезах. Герои шоу поделятся, как проходили через физическую и психологическую адаптацию к жизни с искусственными конечностями.
Автором проекта выступила Людмила Арганова, а его продюсерами стали гендиректор ID Production Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев, Екатерина Кононенко и замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов.
Сериал разработают при участии экспертов, таких как хирург НИИ имени Склифосовского Максима Лачаева, основателя компании «Моторика» Ильи Чеха и реабилитолога Елены Мезенцевой.
«Такие проекты важно снимать и показывать зрителям. В первую очередь это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. Это проект, который дарит веру в будущее и дает понимание, что выход есть», — заявил Макар Кожухов.
Съемки «Киборга» стартовали в конце июня. Когда сериал выйдет на экраны, пока не сообщается. Его премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier.