Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей, пишет Sport24. Возвращение после тяжелой болезни и множественных операций заняло у него 175 дней.
Появление фигуриста случилось в Сочи во время премьерного показа шоу Ильи Авербуха «Письма любви». В программе был заявлен номер фигуристки Оксаны Домниной, супруги Костомарова. По сюжету она читает письмо от мужа, где он сердечно благодарит ее за поддержку и признает, что многое потерял. В конце он сам спустился на лед и обнял ее.
«Я не мог выбраться: что бы я ни делал, я падал в бездну. Ты ждала меня. Ты была моим светом. И я здесь, здесь, моя родная, моя любимая. Твоя вера, твоя любовь помогли мне выжить в этой ужасной борьбе со смертью. Да, я многое потерял. Это ужасно больно, очень больно. Но я могу видеть тебя, слышать, чувствовать и обнять тебя. Я люблю тебя», — говорит за кадром Костомаров.
Зрители стоя встретили фигуриста аплодисментами.
«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда, вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — поблагодарил публику Костомаров.
Создатель шоу Илья Авербух говорит, что «Письма любви» возникли как тур, посвященный Костомарову. Организаторы собрали и передали письма зрителей фигуристу. Он сам хотел, чтобы Домнина вернулась на лед как можно скорее.
«Я осторожно предложил, потому что тема очень деликатная. Рома согласился. Не раз приезжал к нему домой, мы старались представить, как сделаем это. Первый номер был про Оксану и ее веру, о том, что происходило с ней. Рома присутствовал на всех тренировках, когда ставили номер, подсказывал какие‑то вещи. Финал родился от истории писем. Действительно, это было очень сложное время», — рассказал Авербух.
«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Решение в первую очередь именно Романа. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь, мы вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда все вместе», — добавляет Оксана Домнина.