Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей

«Я не мог выбраться: что бы я ни делал, я падал в бездну. Ты ждала меня. Ты была моим светом. И я здесь, здесь, моя родная, моя любимая. Твоя вера, твоя любовь помогли мне выжить в этой ужасной борьбе со смертью. Да, я многое потерял. Это ужасно больно, очень больно. Но я могу видеть тебя, слышать, чувствовать и обнять тебя. Я люблю тебя», — говорит за кадром Костомаров.