В Общественной палате РФ призвали создать понятие «развращающий детей контент»

Радикальный феминизм и чайлдфри назвали западными идеологическими франшизами. «Можете спросить у любой феминистки в любой точке мира, о чем она думает. Каждая вам ответит одно и то же: она поддерживает ЛГБТ*, выступает за аборты и считает необходимым больший контроль за семьей», — заявили в докладе.