В Общественной палате РФ призвали создать понятие «развращающий детей контент»

В Общественной палате РФ представили доклад о влиянии «деструктивных идеологий» на детей. Отрывок доклада опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Авторы допускают признание феминизма экстремистской организацией и призывают ввести в закон новое понятие — «развращающий детей контент». По мнению участников совета, через мемы молодежи пропагандируют «темы» от «снюсов» и электронных сигарет до призывов к скулшутингам и суициду.
Радикальный феминизм и чайлдфри назвали западными идеологическими франшизами. «Можете спросить у любой феминистки в любой точке мира, о чем она думает. Каждая вам ответит одно и то же: она поддерживает ЛГБТ*, выступает за аборты и считает необходимым больший контроль за семьей», — заявили в докладе.
Сотрудники Общественной палаты также заявили, что разговоры о нежелании заводить детей в сообществах чайлдфри «переросли в радикальную ненависть к детям и материнству» и «некоторые группы чайлдфри стало сложно отличить от сатанистов».
«Если с феминизмом можно бороться признанием экстремистской организацией, то с чайлдфри сложнее, потому что их нужно признавать деструктивной идеологией», — заявили в совещательном органе. Авторы доклада призвали создать «законодательное обобщенное понятие, например „развращающий детей контент“».
В конце ноября член думского комитета по образованию Эльвира Аиткулова заявила, что идеи чайлдфри, как и ЛГБТ*, сознательно продвигают среди молодежи, воздействуя на них «через мемы, какие‑то веселые картинки».
В декабре Курская областная дума приняла закон о запрете склонения женщин к абортам и пропаганды чайлдфри, которая ведется под видом «прав женщин» и является «одним из элементов ведущейся против РФ гибридной войны», когда «обществу навязываются антинаучные идеи, основанные на идеологии сокращения народонаселения».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.