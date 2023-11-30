Депутат Аиткулова обвинила мемы в пропаганде чайлдфри и ЛГБТ

«Если посмотрите те группы, которые есть в соцсети „ВКонтакте“, там очень тонкая грань между чайлдфри, то есть нежеланием иметь семью, иметь детей, и чайлдхейт — когда говорят: убивайте своих детей. Посмотрев эти сайты, я понимаю, что действительно формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, какие‑то веселые картинки, это надо увидеть», — заявила депутат.