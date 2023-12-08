Итан Коэн начнет съемки нового фильма в марте 2024 года

Итан Коэн, один из участников творческого тандема, создавшего «Большого Лебовски», «Старикам тут не место» и «Фарго», приступит к съемкам своего нового фильма «Honey Don’t» в марте 2024 года. Об этом сообщил блог World of Reel.
Сюжетные подробности нового проекта пока не раскрываются, однако известно, что сценарий картины режиссер написал вместе со своей женой Тришей Кук. Предстоящая лента войдет в трилогию, первая часть которой — «Красотки в бегах» — выйдет в начале следующего года.
Премьера первого фильма трилогии должна была состояться на кинофестивалях осенью 2023-го, но в итоге релиз перенесли на февраль 2024 года. В актерский состав ленты вошли Маргарет Куолли, Джералдина Висванатхан, Педро Паскаль, Билл Кэмп и Мэтт Деймон.
В центре сюжета — подруги Джейми и Мэриан, которые едут на отдых во Флориду. Для поездки они арендуют автомобиль, который, как выясняется, принадлежал преступникам, хранившим в нем нечто ценное.
Последний фильм Итана и Джоэла Коэнов — «Баллада Бастера Скраггса» — вышел в 2018 году. Летом 2023-го режиссеры объявили, что спустя рекордные для них пять лет работы порознь они работают над новым совместным проектом.