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Итан и Джоэл Коэны вновь поработают вместе. Они предположительно снимут нео-нуар

Юлия Онодэра
Вчера в 22:27

Американские кинематографисты Итан и Джоэл Коэны вновь поработают вместе спустя рекордные для братьей пять лет работы порознь. Об этом сообщил Slash Film.

В интервью для журнала Empire Итан Коэн заявил, что уже работает над новым общим проектом с Джоэлом. Режиссер не раскрыл детали о будущем кино, однако в сети ходили слухи, что братья готовятся поставить нео-нуарную картину.

Впрочем, как отметило издание, «Коэны — мастера вводить в заблуждение». Журналисты предположили, что Итан и Джоэл могут экранизировать сценарий «К Белому морю» — один из лучших текстов, которые так и не превратились в фильмы.

Также авторы Slash Film не исключают, что Коэны решатся посотрудничать со студией Disney и снять новую версию какого‑нибудь классического мультфильма. Все эти версии — только догадки.

«Все, что имеет значение, — это то, что братья Коэны как кинематографическая сущность по-прежнему существуют. Их „промахи“ стали бы триумфом для 99,9% работающих режиссеров. Куда бы ни ни отправились, мы с радостью последуем за ними», — написало издание.

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