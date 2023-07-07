Итан и Джоэл Коэны вновь поработают вместе. Они предположительно снимут нео-нуар

«Все, что имеет значение, — это то, что братья Коэны как кинематографическая сущность по-прежнему существуют. Их „промахи“ стали бы триумфом для 99,9% работающих режиссеров. Куда бы ни ни отправились, мы с радостью последуем за ними», — написало издание.