Дуэт братьев Итана и Джоэла Коэнов подарил миру такие знаковые ленты, как «Фарго», «Большой Лебовски», «Сжечь после прочтения», «Бартон Финк» и «Старикам тут не место». Последний удостоился трех «Оскаров». В 2019 году Итан сказал, что решил отдохнуть от фильмов и заняться написанием театральных пьес. С тех пор они не работали вместе над картинами.