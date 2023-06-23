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Вышел трейлер дебютного сольного фильма Итана Коэна — с Маргарет Куолли и Педро Паскалем

Семён Гудошников
Сегодня в 18:40

На ютуб-канале Focus Features появился трейлер «Красоток в бегах» — первого сольного художественного фильма Итана Коэна.

В центре сюжета — подруги Джейми (Маргарет Куолли) и Мэриан (Джералдина Висванатхан), которые едут во Флориду, чтобы отвлечься от проблем. Для поездки они арендуют автомобиль, который, как выясняется, принадлежал преступникам, хранившим в нем нечто ценное.

Вместе с Куолли и Висванатхан на экране появятся Педро Паскаль, Билл Кэмп и Мэтт Деймон. Прокат картины стартует 22 сентября.

Коэн работал над сюжетом картины вместе с женой Тришей Кук, а идею ленты они вынашивали с середины 2000-х. Пара также выступила сопродюсерами проекта наряду с Робертом Графом (он продюсировал первый сольный фильм Джоэла Коэна «Макбет»), Тимом Беваном и Эриком Феллнером.

Дуэт братьев Итана и Джоэла Коэнов подарил миру такие знаковые ленты, как «Фарго», «Большой Лебовски», «Сжечь после прочтения», «Бартон Финк» и «Старикам тут не место». Последний удостоился трех «Оскаров». В 2019 году Итан сказал, что решил отдохнуть от фильмов и заняться написанием театральных пьес. С тех пор они не работали вместе над картинами.

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