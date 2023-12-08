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Baldur’s Gate 3 стала «Игрой года» по версии The Game Awards 2023

Александр Голиков
Сегодня в 16:05

Третья часть серии Baldur’s Gate, основанной на настольной ролевой игре Dungeons & Dragons, выиграла в номинации «Игра года» на церемонии премии The Game Awards 2023. Награду создателям игры вручил Тимоте Шаламе.

Проект также победил в категориях «Выбор игроков», «Лучшая RPG», «Лучшая поддержка сообщества» и «Лучшая сетевая игра», а актер Нил Ньюбон, озвучивший персонажа Астариона, получил приз за «Лучшую актерскую игру».

Жюри также отметило Alan Wake 2 — продолжение популярного хоррора получило награды за «Лучший геймдизайн», «Лучшее повествование» и «Лучший арт-дизайн».

«Лучшей VR/AR-игрой» стала Resident Evil: Village, «Лучшим экшеном» — Armored Core 6, а «Лучшей экшен-адвенчурой» — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Среди файтингов отметили Street Fighter 6, а среди дебютных инди-игр — головоломку Cocoon.

Приз за «Лучший саундтрек» отдали Final Fantasy XVI, а ремейк 7-й части франшизы назвали самой ожидаемой игрой 2024 года.

В категории «Лучшая адаптация игры» победителем стал сериал «The Last of Us», второй сезон которого запланирован на 2025 год.

На церемонии также анонсировали предстоящие игры. Среди них — новый проект Хидэо Кодзимы OD, в создании которого примет участие режиссер Джордан Пил.

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Нил НьюбонХидэо КодзимаДжордан Пил
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