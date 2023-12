Baldur’s Gate 3 стала «Игрой года» по версии The Game Awards 2023

«Лучшей VR/AR-игрой» стала Resident Evil: Village, «Лучшим экшеном» — Armored Core 6, а «Лучшей экшен-адвенчурой» — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Среди файтингов отметили Street Fighter 6, а среди дебютных инди-игр — головоломку Cocoon.