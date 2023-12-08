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Джордан Пил примет участие в создании новой игры Хидэо Кодзимы

Александр Голиков
Сегодня в 10:25

Режиссер Джордан Пил, снявший хорроры «Прочь», «Мы» и «Нет», поучаствует в создании новой игры Хидэо Кодзимы OD. Об этом объявили на церемонии The Game Awards 2023.

В новом проекте также примут участие актеры София Лиллис («Оно»), Хантер Шефер («Эйфория») и Удо Кир («Модильяни», «Догвилль», «Танцующая в темноте»). Создатели также показали тизер таинственного нового проекта популярного японского геймдизайнера.

Пока о новой игре создателя Metal Gear Solid и Death Stranding известно немного. Сообщается, что она будет основана на технологии облачного гейминга.

По информации СМИ, четвертый полнометражный фильма Джордана Пила выйдет на Рождество 2024 года.

Премьера его предыдущей работы «Нет» состоялась 22 июля 2022 года. «Афиша Daily» назвала его самым зрелищным фильмом в карьере режиссера, отметив, что, несмотря на похвалу критиков, рядовому зрителю картина может показаться скучной.

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