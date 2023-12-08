Джордан Пил примет участие в создании новой игры Хидэо Кодзимы

Режиссер Джордан Пил, снявший хорроры «Прочь», «Мы» и «Нет», поучаствует в создании новой игры Хидэо Кодзимы OD. Об этом объявили на церемонии The Game Awards 2023.
В новом проекте также примут участие актеры София Лиллис («Оно»), Хантер Шефер («Эйфория») и Удо Кир («Модильяни», «Догвилль», «Танцующая в темноте»). Создатели также показали тизер таинственного нового проекта популярного японского геймдизайнера.
Пока о новой игре создателя Metal Gear Solid и Death Stranding известно немного. Сообщается, что она будет основана на технологии облачного гейминга.
Премьера его предыдущей работы «Нет» состоялась 22 июля 2022 года. «Афиша Daily» назвала его самым зрелищным фильмом в карьере режиссера, отметив, что, несмотря на похвалу критиков, рядовому зрителю картина может показаться скучной.