СТС снимет продолжение сериалов «Не родись красивой» и «Молодежка»

Сериал «Не родись красивой», ставший адаптацией колумбийской теленовеллы «Yo soy Betty, la fea», выходил на СТС с 2005 по 2006 год. Сюжет рассказывает об умной и образованной, но совершенно непривлекательной, по мнению общества, девушке Кате. Она устраивается работать секретарем в фирму по производству модной одежды Zimaletto, где влюбляется в своего начальника Андрея Жданова.