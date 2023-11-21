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СТС снимет продолжение сериалов «Не родись красивой» и «Молодежка»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:11

СТС снимет продолжение сериала «Не родись красивой». Об этом рассказали на презентации телеканала.

К главной роли вернется Нелли Уварова. Подробности сюжета, имена режиссера и остальной съемочной команды пока не разглашаются. Еще на презентации стало известно, что СТС выпустит новый сезон хоккейной драмы «Молодежка». Его съемки начнутся уже в декабре.

В планах телеканала также снять продолжение таких проектов, как «Даешь молодежь!», «Слава Богу, ты пришел!» и «Шесть кадров».

Сериал «Не родись красивой», ставший адаптацией колумбийской теленовеллы «Yo soy Betty, la fea», выходил на СТС с 2005 по 2006 год. Сюжет рассказывает об умной и образованной, но совершенно непривлекательной, по мнению общества, девушке Кате. Она устраивается работать секретарем в фирму по производству модной одежды Zimaletto, где влюбляется в своего начальника Андрея Жданова.

«Молодежка», повествующая о судьбе молодежной хоккейной команды «Медведи», транслировалась с 2013 по 2019 год. По сюжету в хоккейную команду небольшого города приходит новый тренер Сергей Макеев, в прошлом игрок Национальной хоккейной лиги, поставивший себе задачу сделать из «Медведей» единую команду.

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Нелли УвароваАндрей ЖдановСергей Макеев
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