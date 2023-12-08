Сэм Альтман заявил, что ненавидит название ChatGPT

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал в подкасте «Что теперь? с Тревором Ноем», что ненавидит название ChatGPT.
«Это ужасное название, но оно уже слишком распространено, чтобы когда‑нибудь его поменять», — сказал предприниматель.
По словам Альтмана, ни один маркетолог никогда бы не выбрал ChatGPT в качестве название. «Мы застряли с ним. И это, возможно, хорошо», — добавил он.
ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Он моментально приобрел популярность, благодаря объемному функционалу: от написания кода и научных работ до генерации изображений.