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Сэм Альтман заявил, что ненавидит название ChatGPT

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:52

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал в подкасте «Что теперь? с Тревором Ноем», что ненавидит название ChatGPT.

«Это ужасное название, но оно уже слишком распространено, чтобы когда‑нибудь его поменять», — сказал предприниматель.

По словам Альтмана, ни один маркетолог никогда бы не выбрал ChatGPT в качестве название. «Мы застряли с ним. И это, возможно, хорошо», — добавил он.

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Он моментально приобрел популярность, благодаря объемному функционалу: от написания кода и научных работ до генерации изображений.

В ноябре этого года Сэма Альтмана уволили из OpenAI. Однако через некоторое время его вернули в компанию и распустили совет директоров.

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