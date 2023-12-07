Клас Банг в роли Понтия Пилата в новом трейлере «Мастера и Маргариты»

«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита». Его премьера в российском прокате состоится 24 января.
Из него впервые стало известно, кто играет римского префекта Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Ими стали Клас Банг, известный по «Квадрату», «Варягу» и «Дракуле», а также Аарон Водовоз («King’s Man: Начало»).
Действие драматической ленты развивается в Москве 1930-х годов. Сюжет рассказывает о писателе, который оказывается в центре литературного скандала. Его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Единственной поддержкой становится Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.
Мастера сыграл Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариту — Юлия Снигирь («Великая»). В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки») в роли Воланда. Также в ролях — Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.
Режиссером выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»), он же вместе с Романом Кантором написал сценарий к фильму. Генеральные продюсеры — Рубен Дишдишян, Анатолий Акименко, Игорь Толстунов.
О съемках новой экранизации романа Булгакова стало известно еще в 2021 году. Изначально картина должна была называться «Воланд», но позже ее переименовали в «Мастер и Маргарита». А премьера сперва должна была состояться 1 января 2023 года, но и этот момент подвергся корректировке.