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Клас Банг в роли Понтия Пилата в новом трейлере «Мастера и Маргариты»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:28

«Кинопоиск» опубликовал новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита». Его премьера в российском прокате состоится 24 января.

Из него впервые стало известно, кто играет римского префекта Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Ими стали Клас Банг, известный по «Квадрату», «Варягу» и «Дракуле», а также Аарон Водовоз («King’s Man: Начало»).

Действие драматической ленты развивается в Москве 1930-х годов. Сюжет рассказывает о писателе, который оказывается в центре литературного скандала. Его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Единственной поддержкой становится Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.

Мастера сыграл Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариту — Юлия Снигирь («Великая»). В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки») в роли Воланда. Также в ролях — Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.

Режиссером выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»), он же вместе с Романом Кантором написал сценарий к фильму. Генеральные продюсеры — Рубен Дишдишян, Анатолий Акименко, Игорь Толстунов.

О съемках новой экранизации романа Булгакова стало известно еще в 2021 году. Изначально картина должна была называться «Воланд», но позже ее переименовали в «Мастер и Маргарита». А премьера сперва должна была состояться 1 января 2023 года, но и этот момент подвергся корректировке.

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Евгений ЦыгановЮлия СнигирьАугуст ДильЮрий КолокольниковИгорь Верник
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