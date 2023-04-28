Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита». Посмотрите новый трейлер

Действие картины развивается в Москве 1930-х годов. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.