Фильм «Воланд» сменил название на «Мастер и Маргарита». Посмотрите новый трейлер

«Кинопоиск» опубликовал трейлер драматического фильма Михаила Локшина «Воланд». Из него стало известно, что лента изменила название на «Мастер и Маргарита».
Действие картины развивается в Москве 1930-х годов. По сюжету известный писатель оказывается в центре литературного скандала, из‑за которого его спектакль снимают с показа, а коллеги отворачиваются. Его единственной поддержкой остается возлюбленная Маргарита, которая помогает ему начать работу над новым романом, где главным героем становится Воланд.
Мастера сыграл Евгений Цыганов («Битва за Севастополь»), Маргариту — Юлия Снигирь («Великая»). В июле к актерскому составу присоединился немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки») в роли Воланда. Также в ролях — Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов и другие.
Сценарий написал сам Локшин вместе с Романом Кантором, с которым они ранее работали над «Серебряными коньками». Продюсером выступил Рубен Дишдишян («Чики», «Аритмия»).