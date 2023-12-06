«Уральские авиалинии» предложили уволиться пилотам, которые посадили самолет в поле

«Уральские авиалинии» предложили уйти по собственному желанию пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые в сентябре посадили самолет в поле под Новосибирском. Об этом родственники пилотов рассказали «Известиям» и «Газете.ру».
Как уточняют «Известия» со ссылкой на неназванного родственника, неделю назад командир эскадрильи от имени руководства компании попросил обоих летчиков уволиться по собственному желанию без объяснения причин. По словам собеседника издания, ни Белов, ни Семенов не стали подписывать заявления об увольнении по собственному желанию.
Позже жена Семенова подтвердила эту информацию «Газете.ру». «Это правда. Мы резко против, так как считаем это несправедливым», — сказала она.
Как сказала мама Белова телеграм-каналу Shot, они будут жаловаться на «Уральские авиалинии» в Кремль, потому что авиакомпания «попутала» и «миллионеры начали дергать».
Телеграм-канал также уточняет причину возможного увольнения: «результат расследования весьма предсказуем и „надо было думать, хватит ли у вас керосина, когда решили лететь в аэропорт“ Новосибирска из Омска».
Официально в самих «Уральских авиалиниях» тему комментировать отказались, отмечает «Газета.ру».
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября. Пилоты пожаловались на нерабочую гидравлическую систему, с помощью которой происходит управление самолетом, в том числе рулем и закрылками.
По оценке авиакомпании, в результате жесткой посадки лайнер не получил серьезных повреждений и в скором времени вернется к полетам. Однако пока ему придется провести несколько месяцев на прежнем месте.
Согласно результатам расследования Росавиации, причиной посадки в поле стали несколько ошибочных решений пилотов: они не посчитали количество топлива, которое нужно, чтобы долететь до запасного аэродрома, хотя возможность посадить самолет в аэропорту Омска была. Посчитать количество горючего также помешало выпущенное шасси, отметили в ведомстве.