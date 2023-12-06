«Уральские авиалинии» предложили уволиться пилотам, которые посадили самолет в поле

Как уточняют «Известия» со ссылкой на неназванного родственника, неделю назад командир эскадрильи от имени руководства компании попросил обоих летчиков уволиться по собственному желанию без объяснения причин. По словам собеседника издания, ни Белов, ни Семенов не стали подписывать заявления об увольнении по собственному желанию.