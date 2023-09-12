Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Источник Mash рассказал, что от посадки в Омске пилоты отказались, так как работа аэропорта могла быть парализована из‑за их проблем с шасси и протечки. При этом, пролетая над городом, экипаж выпустил шасси, из‑за этого возросло аэродинамическое сопротивление так же, как и расход топлива, продолжается пост в канале. Если бы борт приземлился в местном аэропорту, он бы не смог развернуться и освободить единственную полосу, заканчивается сообщение.