Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

В поле в Новосибирской области совершил экстренную посадку пассажирский самолет «Уральских авиалиний». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. Не пострадал ни один из 161 пассажира.
Внеплановая посадка рейса из Сочи в Омск случилась в 5:44 по московскому времени, пишет глава области, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано. Телеграм-каналы Baza и 112 уточняют модель самолета, Airbus A320.
Пилотам удалось посадить борт в поле в Убинском районе. «Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)» — заявили в Росавиации.
По словам главы Омской области Виталя Хоценко для ТАСС, самолет «потерял гидросистему». С помощью гидравлической системы происходит управление самолётом, в том числе, рулём и закрылками, обычно эти системы дублируются, а их полный отказ происходит «крайне редко», объясняет телеграм-канал «Кооператив».
По информации Baza, пилоты вышли на предпосадочную прямую и получили разрешение на посадку, однако заметили неполадку и ушли на второй круг. Гидросистема не заработала, поэтому они собрались улететь в Новосибирск.
В телеграм-канале 112 появился фрагмент записи переговоров пилотов с диспетчером в Новосибирске, из него ясно, что до местного аэропорта борту не хватило топлива.
Источник Mash рассказал, что от посадки в Омске пилоты отказались, так как работа аэропорта могла быть парализована из‑за их проблем с шасси и протечки. При этом, пролетая над городом, экипаж выпустил шасси, из‑за этого возросло аэродинамическое сопротивление так же, как и расход топлива, продолжается пост в канале. Если бы борт приземлился в местном аэропорту, он бы не смог развернуться и освободить единственную полосу, заканчивается сообщение.
На фото с места посадки видны следы возгорания над правым крылом лайнера.
Это второй рейс «Уральских авиалиний», который был вынужден сесть в поле в последние 5 лет. В августе 2019 года у рейса Москва-Симферополь отказали два двигателя один за другим спустя несколько минут после взлета из‑за попавших внутрь птиц. В результате жесткой посадки несколько пассажиров получили травмы, но все остались живы. Экипаж был представлен к государственным наградам, а пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина наградили званиями Героев России.