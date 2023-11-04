Росавиация закончила расследование посадки самолета в поле в Новосибирской области

Согласно результатам расследования, причиной посадки в поле стали несколько ошибочных решений пилотов: они не посчитали количество топлива, которое нужно, чтобы долететь до запасного аэродрома, хотя возможность посадить самолет в аэропорту Омска была. Посчитать количество горючего также помешало выпущенное шасси, отметили в Росавиации.