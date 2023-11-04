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Росавиация закончила расследование посадки самолета в поле в Новосибирской области

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:56

Росавиация завершила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле в Новосибирской области. Документ появился в телеграм-каналах авиаэкспертов.

Согласно результатам расследования, причиной посадки в поле стали несколько ошибочных решений пилотов: они не посчитали количество топлива, которое нужно, чтобы долететь до запасного аэродрома, хотя возможность посадить самолет в аэропорту Омска была. Посчитать количество горючего также помешало выпущенное шасси, отметили в Росавиации.

«Повышенному расходу и текущему остатку топлива экипаж должного внимания не уделил», — написали авторы доклада. Однако пилоты с учетом совершенных ошибок приняли правильное решение и подобрали правильную площадку для посадки.

Причиной падения давления в зеленой гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов из‑за его износа, пришли к выводу в Росавиации.

12 сентября пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. По сообщению главы Омской области Виталия Хоценко для ТАСС, лайнер «потерял гидросистему», с ее помощью осуществляется управление рулем и закрылками.

Самолет, на котором совершалась посадка, «Уральские авиалинии», скорее всего, вернут к полетам. Специалисты компаний после предварительного осмотра не обнаружили серьезных повреждений и оценили состояние лайнера как хорошее.

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РосавиацияУральские авиалинии
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Виталий Хоценко
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