Путин и Барби: стали известны претенденты на звание «Человек года» по версии журнала Time

Про президента России Time пишет, что он «столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания Вагнера, но в итоге его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Беларуси Александр Лукашенко заключил сделку». Владимир Путин неоднократно попадал в список Time100, в том числе в 2022 году. В 2007 году издание назвало его человеком года.