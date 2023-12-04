Путин и Барби: стали известны претенденты на звание «Человек года» по версии журнала Time

Издание Time опубликовало список претендентов на звание «Человек года-2023». Победитель будет объявлен 6 декабря.
Всего в шорт-листе девять номинантов. Среди них — Владимир Путин, Барби, Тейлор Свифт, Карл III, Джером Пауэлл, прокуроры Дональда Трампа, Сэм Альтман, Си Цзиньпин и голливудские забастовщики.
Про президента России Time пишет, что он «столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания Вагнера, но в итоге его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Беларуси Александр Лукашенко заключил сделку». Владимир Путин неоднократно попадал в список Time100, в том числе в 2022 году. В 2007 году издание назвало его человеком года.
В этом году Гильдии сценаристов и актеров объявили забастовку, приостановив разработку и съемки многих шоу и фильмов. Тейлор Свифт поставила рекорд по количеству просмотров и продаж. Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому предъявили более 90 обвинений.
Фильм Греты Гервиг «Барби» побил рекорды кассовых сборов и вызвал приток зрителей в кинотеатры. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман разработал новаторский ChatGPT, который «определил современный ландшафт искусственного интеллекта». Президент Китая Си Цзиньпин в третий раз занял этот пост, укрепив свое влияние.
Король Карл III взошел на престол после десятилетнего ожидания. А председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл «сыграл ключевую роль в управлении высокой инфляцией в США, пытаясь добиться так называемой „мягкой посадки“ снижения инфляции путем повышения процентных ставок, не вызывая рецессии».
В 2022 году в номинации «Человек года» победили Владимир Зеленский и «дух Украины»