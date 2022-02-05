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В американском университете открылся курс по изучению творчества Тейлор Свифт

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:52

С 26 января в Институте Клайва Дэвиса при Нью-Йоркском университете начали изучать программу по творчеству Тейлор Свифт. На курсе расскажут об эволюции певицы, наследии авторов поп- и катри-песен, а также о расовой политике в современной популярной музыке.

Как пишет Variety, преподает курс редактор журнала Rolling Stone Бриттани Спанос, которая пишет о песнях Свифт уже десять лет и сама фанатеет от ее творчества.

Ученикам также расскажут, какие шаги предпринимала Свифт, чтобы «просто закрепиться в быстро развивающейся музыкальной индустрии», как настроения молодежи используют в СМИ и индустрии, какое влияние оказывают соцсети. На мастер-классах их научат делать исследования и навыкам писательства.

Курс продлится до 9 марта. «Этот курс предлагает разрушить как привлекательность, так и отвращение к Тейлор Свифт посредством внимательного изучения ее музыки и публичных выступлений, поскольку это связано с ее собственным ростом как артиста и знаменитости», — гласит описание программы.

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