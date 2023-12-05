Илон Маск и повесточка: как в сети обсуждают трейлер GTA VI

Ранний релиз трейлера GTA VI стал главным событием дня в интернете. К его обсуждению подключился Илон Маск и удивил фолловеров нелюбовью к игре, а в России геймеры спорят о женском персонаже и репрезентации.
Илон Маск признался, что ему с первых минут не понравилась GTA V. Миллиардера возмутило, что в открывающей игру миссии Майкл и Тревор отправляются грабить банк и отстреливаются от прибывших полицейских. «Пробовал, но мне не нравится нарушать закон. Я не смог заставить себя стрелять в полицейских», — поделился он под постом одного из сотрудников X (бывшего Twitter).
Поклонников сверхпопулярной франшизы удивило подобное откровение. Многим из них показалось абсурдным, что Маск не ожидал увидеть персонажей-преступников в игре под названием «Угон автомобилей» (буквальный перевод Grand Theft Auto). Некоторые предположили, что, скорее всего, по улицам Лос-Сантоса владелец X собирался ездить только на зеленый свет, а пробовать гонки серии Need For Speed ему совсем не стоит
В рунете дискурс вокруг трейлера GTA 6 выглядит иначе. Часть фанатов серии в комментариях под роликом на DTF, Shazoo и GamerMag яростно раскритиковали разработчиков из Rockstar за выбор женского персонажа в качестве главного, а также появление в кадре темнокожих NPC. Подборку таких сообщений сделал автор аккаунта @RusGamersRiseUp.
«Баба верховодит, а мужик за ней хвостиком. Не ожидал этого от Рокстар, решили угодить неграм и феминисткам», — сетует один из комментаторов Shazoo.
«Сильная женщина в центре сюжета, куча негров в кадре — да, это современная ГТА», — отмечает пользователь DTF.
Однако больше нашлось несогласных с такой точкой зрения. Вайс-сити, где происходит действие GTA VI, вдохновлен городом Майами во Флориде, и в отличие от многих штатов США, там белое население совсем не является доминирующим. Кроме того, GTA: San Andreas остается одной из самых популярных и любимых частей серии видеоигр, несмотря на то, что её сюжет целиком был посвящен разборкам банд афроамериканского, латиноамериканского или азиатского происхождения.
Лучия станет первым полноценным женским протагонистом в истории GTA, однако в оригинальной игре серии геймерам также разрешалось выбрать себе один из четырех женских аватаров. К тому же, другим франшизам, прежде всего, Tomb Raider, никогда не предъявляли претензий за женщину в главной роли. Упрекать разработчиков в погоне за повесткой в серии, которая всегда рефлексировала реальные события и локации, как минимум, странно, считают в сети.
Также в новом трейлере фанаты заметили множество отсылок к героям реальных новостных сюжетов о жителях Флориды. Например, вошедшего в магазин аллигатора или агрессивную женщину с молотками.
*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.