Илон Маск и повесточка: как в сети обсуждают трейлер GTA VI

Однако больше нашлось несогласных с такой точкой зрения. Вайс-сити, где происходит действие GTA VI, вдохновлен городом Майами во Флориде, и в отличие от многих штатов США, там белое население совсем не является доминирующим. Кроме того, GTA: San Andreas остается одной из самых популярных и любимых частей серии видеоигр, несмотря на то, что её сюжет целиком был посвящен разборкам банд афроамериканского, латиноамериканского или азиатского происхождения.