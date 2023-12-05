Николас Кейдж заявил, что снимется еще максимум в четырех фильмах

Звезда фильмов «Без лица», «Сокровище нации» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Николас Кейдж заявил, что готов сняться еще максимум в четырех картинах.
«Я думаю, меня хватит еще на 3–4 фильма. Мне кажется, в кино я уже сказал все, что хотел. И довел свое исполнение до максимальной точки. Я действительно хочу начать гораздо тщательнее выбирать проекты. Хочу закончить на высокой ноте», — сказал актер в интервью Vanity Fair.
Отец Кейджа умер в 75 лет, и актер, которому в январе исполнится 60, опасается, что у него самого может оставаться не так много времени. «Что я хочу сделать за эти 15 лет? Я очень четко осознал, что хочу посвятить это время своей семье. У меня начинает формироваться какой‑то план», — добавил он.
При этом актер подчеркнул, что открыт к участию в других форматах, в которых он никогда не работал, например в сериалах.
О том, что он собирается сократить количество проектов, Кейдж рассказал в конце ноября. Одна из главных причин — рождение дочери в сентябре 2022 года. «Она для меня на первом месте. Это совершенно новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой минутой», — сказал актер.
С начала 1980-х Николас Кейдж снялся в более 100 фильмов, став одним из самых работящих актеров Голливуда. В одном только 2023-м он появился в шести картинах, последняя из которых — «Герой наших снов» — вышла в ноябре и заработала хвалебные отзывы критиков.