Николас Кейдж заявил, что снимется еще максимум в четырех фильмах

Отец Кейджа умер в 75 лет, и актер, которому в январе исполнится 60, опасается, что у него самого может оставаться не так много времени. «Что я хочу сделать за эти 15 лет? Я очень четко осознал, что хочу посвятить это время своей семье. У меня начинает формироваться какой‑то план», — добавил он.