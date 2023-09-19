«Я не приходил к вам во сне?»: смотрим на ужасного Николаса Кейджа в трейлере «Героя наших снов»

Студия A24 выпустила трейлер «Героя наших снов» с Николасом Кейджем. Комедийный хоррор от продюсера Ари Астера появится в мировом прокате 10 ноября, а в российском — только 7 марта 2024 года.
Обычный университетский преподаватель, которого играет Кейдж, неожиданно начинает появляться в чужих снах десятков людей, в том числе тех, с кем он никогда не был знаком. Этот феномен приносит ему сначала городскую, а затем и мировую славу. Однако встречи с ним происходят в кошмарах, и всеобщая любовь быстро сменяется такой же масштабной ненавистью.
Кроме Кейджа в ленте появятся Майкл Сера, Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»), Тим Медоус («Офис»), Дилан Джелула («Бесстыжие») и Дилан Бейкер («Счастье»). Режиссером и сценаристом проекта стал Кристоффер Боргли.
Картину уже успели оценить критики международного фестиваля в Торонто, и отзывы в целом позитивные: сейчас у нее 77 баллов на Metacritic и 85% «свежести» на Rotten Tomatoes.
Трейлер же обещает, что роль Кейджа вышла «безупречно гениальной», его игра — «настоящее комедийное золото», а картина «бесстрашно смешная и бритвенно остроумная».
Кроме этого фильма любимого актера всего интернета стоит ждать в вестерне «В поисках зверя», где он охотится на бизонов.