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«Я не приходил к вам во сне?»: смотрим на ужасного Николаса Кейджа в трейлере «Героя наших снов»

Максим Саблин
Сегодня в 18:36

Студия A24 выпустила трейлер «Героя наших снов» с Николасом Кейджем. Комедийный хоррор от продюсера Ари Астера появится в мировом прокате 10 ноября, а в российском — только 7 марта 2024 года.

Обычный университетский преподаватель, которого играет Кейдж, неожиданно начинает появляться в чужих снах десятков людей, в том числе тех, с кем он никогда не был знаком. Этот феномен приносит ему сначала городскую, а затем и мировую славу. Однако встречи с ним происходят в кошмарах, и всеобщая любовь быстро сменяется такой же масштабной ненавистью.

Кроме Кейджа в ленте появятся Майкл Сера, Джулианна Николсон («Мейр из Исттауна»), Тим Медоус («Офис»), Дилан Джелула («Бесстыжие») и Дилан Бейкер («Счастье»). Режиссером и сценаристом проекта стал Кристоффер Боргли.

Картину уже успели оценить критики международного фестиваля в Торонто, и отзывы в целом позитивные: сейчас у нее 77 баллов на Metacritic и 85% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Трейлер же обещает, что роль Кейджа вышла «безупречно гениальной», его игра — «настоящее комедийное золото», а картина «бесстрашно смешная и бритвенно остроумная».

Кроме этого фильма любимого актера всего интернета стоит ждать в вестерне «В поисках зверя», где он охотится на бизонов.

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Майкл СераДжулианна НиколсонТим МедоусДилан БейкерКристоффер Боргли
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