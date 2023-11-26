Николас Кейдж хочет реже сниматься в кино

«Я хочу читать по книге в неделю, хочу проводить больше времени с дочерью. Сейчас я стал лучше понимать, что на самом деле важно. Может быть, мне не стоит снимать столько фильмов. [Новорожденная дочка] для меня на первом месте. Это совершенно новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой минутой», — сказал Кейдж.