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Николас Кейдж хочет реже сниматься в кино

Максим Саблин
Сегодня в 21:50

Николас Кейдж заявил, что намерен реже сниматься в фильмах. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight.

Журналисту он поведал, как планирует поменять свою жизнь после 60-летнего юбилея 7 января 2024 года. По словам актера, он хочет проводить больше времени с литературой, много общаться с близкими, а главное, сократить количество картин, в которых снимается ежегодно.

«Я хочу читать по книге в неделю, хочу проводить больше времени с дочерью. Сейчас я стал лучше понимать, что на самом деле важно. Может быть, мне не стоит снимать столько фильмов. [Новорожденная дочка] для меня на первом месте. Это совершенно новый опыт для меня, и я наслаждаюсь каждой минутой», — сказал Кейдж.

Актер и его жена Рико Шибата завели своего первого ребенка в сентябре 2022 года после свадьбы в начале 2021 года. Также у артиста есть два сына от предыдущих отношений, однако дочерей у него раньше не было.

За более чем 40-летнюю карьеру Кейдж появился в 120 картинах, лишь в 2023 году на экраны вышли 6 лент с его участием. Его график на 2024 год также кажется внушительным. Там есть триллер «Собиратель душ» от режиссера «Гретель и Гензель», хоррор Arkadian, психологическая картина «Серфер», комедия «Таймшер», а также продолжение «Оружейного барона».

В ближайшее время в кинотеатрах появится фильм от студии А24 «Герой наших снов», в котором Кейдж играет университетского преподавателя, который неожиданно начинает появляться в кошмарах десятков людей, в том числе тех, с кем он никогда не был знаком.

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Николас Кейдж
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