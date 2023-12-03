«Осторожно, новости»: авторы «Слова пацана» хотят судиться со СМИ, связавшими с ними убийство парня

Создатели шоу изучали обстоятельства преступления и не нашли связей со «Словом пацана». Ранее следователи не подтвердили связь с сериалом: «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые».