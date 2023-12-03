«Осторожно, новости»: авторы «Слова пацана» хотят судиться со СМИ, связавшими с ними убийство парня

Создатели «Слова пацана. Кровь на асфальте» готовят иски к изданиям и телеграм-каналам, которые связали убийство школьника в Иркутске с их сериалом. Об этом сообщает «Осторожно, новости» без ссылок.
Создатели шоу изучали обстоятельства преступления и не нашли связей со «Словом пацана». Ранее следователи не подтвердили связь с сериалом: «Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего за последние дни сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые».
2 декабря в Иркутске сверстник убил 15-летнего подростка. Поначалу распространялась информация, что злоумышленник перед атакой с ножом спросил: «С какого района, чушпан?» Оскорбительное слово «чушпан» часто звучит в «Слове пацана».
«Оперативники задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел», — подтвердили отсутствие связи с проектом в полиции.