TMZ: отцу Бритни Спирс из‑за инфекции ампутировали ногу

«Мне сказали, что под опекой я не могу выйти замуж, родить ребенка, — чтобы я не забеременела, мне установили внутриматочную спираль. Я бы хотела ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка. Но моя так называемая команда не позволяет мне обратиться к врачу», — рассказывала певица в ходе судебных разбирательств.