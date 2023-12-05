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TMZ: отцу Бритни Спирс из‑за инфекции ампутировали ногу

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:29

Месяц назад отцу Бритни Спирс Джеймсу ампутировали ногу. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники. Официального подтверждения нет.

По данным онлайн-таблоида, у мужчины была обширная инфекция в одной из ног, из‑за которой он пролежал в больнице несколько недель. Как утверждается, Джеймс Спирс перенес пять неудачных операций, чтобы остановить распространение инфекции. В конечном итоге единственным выходам стала ампутация.

Сейчас отец певицы не очень хорошо себя чувствует, сообщает TMZ. Его мучают другие недуги, а еще он подавлен на фоне критики, обрушившейся на него из‑за опеки над дочерью.

Источники таблоида также утверждают, что в последнее время Бритни стала мягче относиться к отцу и иногда говорит, что скучает по нему. Однажды певица даже хотела послать ему деньги, чтобы помочь.

В последнее время Бритни Спирс пытается наладить семейные отношения. На прошедших выходных она пригласила на вечеринку по случаю дня рождения свою маму Линн.

«Бритни скучает по своей семье, и теперь, когда она рассказала всю правду в своих мемуарах, она хочет воссоединиться. Джеймс станет последним кусочком этой головоломки», — заявляют источники TMZ.

В ноябре 2021 года Спирс окончательно освободилась от опеки — на протяжении 13 лет ее жизнь и финансы контролировал отец.

«Мне сказали, что под опекой я не могу выйти замуж, родить ребенка, — чтобы я не забеременела, мне установили внутриматочную спираль. Я бы хотела ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка. Но моя так называемая команда не позволяет мне обратиться к врачу», — рассказывала певица в ходе судебных разбирательств.

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