Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что Бритни Спирс должна быть немедленно освобождена от опекунства. На протяжении 13 лет жизнь и финансы певицы контролировал ее отец Джеймс Спирс, пишет New York Times.

Отец Бритни был временно отстранен от опекунства еще в конце сентября. Однако только сейчас решение стало финальным.

С сентября обязанности временного опекуна продолжил исполнять менеджер артистки Джоди Монтгомери. Контроль финансов передан бухгалтеру Джону Цабелю.

Стороны позже встретятся в суде для решения вопросов с невыплаченными платежами. Слушания назначены на 8 декабря 2021 года и 19 января 2022-го. Затем Цабель полностью передаст певица контроль над своими финансами.

В поддержку Бритни Спирс возле здания суда собрались тысячи поклонников. После оглашения решения люди начали запускать конфетти, танцевать и кричать «Free Britney».