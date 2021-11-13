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Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца

Виктория Шанина
Сегодня в 8:43

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что Бритни Спирс должна быть немедленно освобождена от опекунства. На протяжении 13 лет жизнь и финансы певицы контролировал ее отец Джеймс Спирс, пишет New York Times.

Отец Бритни был временно отстранен от опекунства еще в конце сентября. Однако только сейчас решение стало финальным.

С сентября обязанности временного опекуна продолжил исполнять менеджер артистки Джоди Монтгомери. Контроль финансов передан бухгалтеру Джону Цабелю.

Стороны позже встретятся в суде для решения вопросов с невыплаченными платежами. Слушания назначены на 8 декабря 2021 года и 19 января 2022-го. Затем Цабель полностью передаст певица контроль над своими финансами.

В поддержку Бритни Спирс возле здания суда собрались тысячи поклонников. После оглашения решения люди начали запускать конфетти, танцевать и кричать «Free Britney».

«Бритни свободна, я плачу»
«И поклонники #FreeBritney очень взволнованы. Розовое конфетти, летящее на Гранд-авеню»
«#FreeBritney! Социальный редактор Vulture ведет репортаж в прямом эфире около здания Верховного суда Лос-Анджелеса»

«Боже мой, я безумно люблю своих фанатов! Думаю, я буду плакать до конца дня! Самый лучший день в истории», — написала Бритни Спирс в своем инстаграме.

Певица пытается избавиться от опекунства с 2014 года. В июне Спирс впервые за два года обратилась в суд. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать. Суд вновь отказал артистке. Затем Бритни удалось добиться права нанять собственного адвоката, который подал ходатайство с требованием отстранить отца певицы от опекунства над ней.

В начале сентября Джеймс Спирс согласился на отказ от опекунства, но потребовал 2 млн долларов. Спустя неделю он подал заявление о прекращении опеки, а в конце сентября Спирса временно отстранили от опекунства над дочерью.

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