Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что Бритни Спирс должна быть немедленно освобождена от опекунства. На протяжении 13 лет жизнь и финансы певицы контролировал ее отец Джеймс Спирс, пишет New York Times.
Отец Бритни был временно отстранен от опекунства еще в конце сентября. Однако только сейчас решение стало финальным.
С сентября обязанности временного опекуна продолжил исполнять менеджер артистки Джоди Монтгомери. Контроль финансов передан бухгалтеру Джону Цабелю.
Стороны позже встретятся в суде для решения вопросов с невыплаченными платежами. Слушания назначены на 8 декабря 2021 года и 19 января 2022-го. Затем Цабель полностью передаст певица контроль над своими финансами.
В поддержку Бритни Спирс возле здания суда собрались тысячи поклонников. После оглашения решения люди начали запускать конфетти, танцевать и кричать «Free Britney».
«Боже мой, я безумно люблю своих фанатов! Думаю, я буду плакать до конца дня! Самый лучший день в истории», — написала Бритни Спирс в своем инстаграме.
Певица пытается избавиться от опекунства с 2014 года. В июне Спирс впервые за два года обратилась в суд. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать. Суд вновь отказал артистке. Затем Бритни удалось добиться права нанять собственного адвоката, который подал ходатайство с требованием отстранить отца певицы от опекунства над ней.
В начале сентября Джеймс Спирс согласился на отказ от опекунства, но потребовал 2 млн долларов. Спустя неделю он подал заявление о прекращении опеки, а в конце сентября Спирса временно отстранили от опекунства над дочерью.