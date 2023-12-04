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Shot: рэпер Schokk получил гражданство РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:45

Рэпер Schokk получил гражданство РФ, судя по видео телеграм-канала Shot.

42-летний Дмитрий Гинтер назвал себя «обычным законопослушным гражданином Российской Федерации», который, по его словам, получил гражданство два дня назад. «Отстаньте, дайте мне работать», — добавил он в конце.

Гинтер попросил политического убежища в России в прошлом году. У артиста на тот момент было гражданство Германии, а в стране ему грозило три года тюрьмы за финансовую поддержку Вооруженных сил РФ. В мае 2023-го рэпер выступал на московских площадках.

В Германии Гинтер проживал с 1990-х годов. Рэпер известен конфликтом с исполнителем Ромой Жиганом, от которого вместе с Оксимироном* получил пощечину, это попало на видео.

* Оксимирон (Мирон Федоров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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