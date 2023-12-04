Shot: рэпер Schokk получил гражданство РФ

Гинтер попросил политического убежища в России в прошлом году. У артиста на тот момент было гражданство Германии, а в стране ему грозило три года тюрьмы за финансовую поддержку Вооруженных сил РФ. В мае 2023-го рэпер выступал на московских площадках.