Shot: рэпер Schokk получил гражданство РФ

42-летний Дмитрий Гинтер назвал себя «обычным законопослушным гражданином Российской Федерации», который, по его словам, получил гражданство два дня назад. «Отстаньте, дайте мне работать», — добавил он в конце.
Гинтер попросил политического убежища в России в прошлом году. У артиста на тот момент было гражданство Германии, а в стране ему грозило три года тюрьмы за финансовую поддержку Вооруженных сил РФ. В мае 2023-го рэпер выступал на московских площадках.
В Германии Гинтер проживал с 1990-х годов. Рэпер известен конфликтом с исполнителем Ромой Жиганом, от которого вместе с Оксимироном* получил пощечину, это попало на видео.