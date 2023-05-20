В прокуратуру пожаловались на «Флакон», где рэперу якобы запретили пронести флаг РФ на концерт

Движение «Зов народа» направило жалобу в прокуратуру на дизайн-завод «Флакон» в Москве, где рэперу Schokk, по его собственным словам, запретили проносить флаг России на концерт. Об этом сообщает издание Daily Storm.
Издание «Подъем» опубликовало видео с концерта Дмитрия Гинтера (настоящее имя рэпера). Со сцены он заявил, что охранники площадки не дали ему пронести российский триколор, но он сделал это тайком.
«Каждый ****** в этой стране в музыкальной, в развлекательной, в любой индустрии, который хочет быть нейтральным… ****, будь нейтральным в Тбилиси, будь нейтральным в Казахстане, *****, будь нейтральным в Риге, ****, а в России ты или за Россию или пошел на *** отсюда», — добавил артист.
Шоу проходило в клубе Urban. Представители площадки «неофициально пояснили» «Подъему», что флаги не пропускают из‑за возможных провокаций.
«Мы боимся провокаций. Вопрос в этом. Мы ж не знаем, что человек с этим флагом потом будет делать. Может, он его подожжёт, порежет и будет что‑то сообщать нехорошее», — сказали в Urban.
Daily Storm отмечает, что помимо «Зова народа» жалобу на «Флакон» готовит депутат Госдумы Сергей Каргинов. Он планирует направить письма в прокуратуру и МВД.