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В прокуратуру пожаловались на «Флакон», где рэперу якобы запретили пронести флаг РФ на концерт

Виктория Шанина
Сегодня в 17:36

Движение «Зов народа» направило жалобу в прокуратуру на дизайн-завод «Флакон» в Москве, где рэперу Schokk, по его собственным словам, запретили проносить флаг России на концерт. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Издание «Подъем» опубликовало видео с концерта Дмитрия Гинтера (настоящее имя рэпера). Со сцены он заявил, что охранники площадки не дали ему пронести российский триколор, но он сделал это тайком.

«Каждый ****** в этой стране в музыкальной, в развлекательной, в любой индустрии, который хочет быть нейтральным… ****, будь нейтральным в Тбилиси, будь нейтральным в Казахстане, *****, будь нейтральным в Риге, ****, а в России ты или за Россию или пошел на *** отсюда», — добавил артист.

Шоу проходило в клубе Urban. Представители площадки «неофициально пояснили» «Подъему», что флаги не пропускают из‑за возможных провокаций.

«Мы боимся провокаций. Вопрос в этом. Мы ж не знаем, что человек с этим флагом потом будет делать. Может, он его подожжёт, порежет и будет что‑то сообщать нехорошее», — сказали в Urban.

Daily Storm отмечает, что помимо «Зова народа» жалобу на «Флакон» готовит депутат Госдумы Сергей Каргинов. Он планирует направить письма в прокуратуру и МВД.

В ноябре Дмитрий Гинтер попросил политического убежища в России. У артиста на тот момент было гражданство Германии, а в стране ему грозило три года тюрьмы за финансовую поддержку ВС России.

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ГосдумаВерховный суд
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Сергей Каргинов
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