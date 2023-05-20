В прокуратуру пожаловались на «Флакон», где рэперу якобы запретили пронести флаг РФ на концерт

«Каждый ****** в этой стране в музыкальной, в развлекательной, в любой индустрии, который хочет быть нейтральным… ****, будь нейтральным в Тбилиси, будь нейтральным в Казахстане, *****, будь нейтральным в Риге, ****, а в России ты или за Россию или пошел на *** отсюда», — добавил артист.