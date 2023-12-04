Disney перестанет раскрывать данные о сборах «Капитана Марвел 2»

Фильм останется в прокате, но студия уже не ожидает, что он принесет ощутимую прибыль в декабре. Уже после премьеры стало понятно, что сборы «Капитана Марвел 2» хуже, чем у третьей части «Человека-муравья» и даже «Невероятного Халка», общие сборы которого тоже обошли новый фильм с показателем 264 млн долларов. До этого экранизация комикса о зеленом монстре с Эдвардом Нортоном в главной роли считалась самым провальным проектом MCU.