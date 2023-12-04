Disney перестанет раскрывать данные о сборах «Капитана Марвел 2»

Студия Disney решила больше не делиться информацией о сборах «Капитана Марвел 2», провалившегося в прокате. Об этом сообщает Variety.
Сиквел «Капитана Марвел» стал наименее успешным проектом MCU. Спустя четыре недели проката фильм собрал лишь 197 млн долларов с бюджетом до 250 млн.
Фильм останется в прокате, но студия уже не ожидает, что он принесет ощутимую прибыль в декабре. Уже после премьеры стало понятно, что сборы «Капитана Марвел 2» хуже, чем у третьей части «Человека-муравья» и даже «Невероятного Халка», общие сборы которого тоже обошли новый фильм с показателем 264 млн долларов. До этого экранизация комикса о зеленом монстре с Эдвардом Нортоном в главной роли считалась самым провальным проектом MCU.
Вдобавок к этому, новый фильм показал самое мощное падение сборов второй недели проката среди всех картин киновселенной — 79%. Не помогли и одни из самых низких оценок критиков.
По мнению аналитиков индустрии, провал недавнего проекта не обязательно означает усталость аудитории от супергеройских фильмов. Например, «Стражи галактики 3» хорошо показали себя в прокате, став одним из немногих фильмов 2023 года с бюджетом более 200 млн долларов, которые принесли студиям прибыль. Однако, по мнению собеседников Variety, поклонники MCU теперь будут более избирательно относиться к релизам студии.