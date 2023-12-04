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Disney перестанет раскрывать данные о сборах «Капитана Марвел 2»

Александр Голиков
Сегодня в 13:15

Студия Disney решила больше не делиться информацией о сборах «Капитана Марвел 2», провалившегося в прокате. Об этом сообщает Variety.

Сиквел «Капитана Марвел» стал наименее успешным проектом MCU. Спустя четыре недели проката фильм собрал лишь 197 млн долларов с бюджетом до 250 млн.

Фильм останется в прокате, но студия уже не ожидает, что он принесет ощутимую прибыль в декабре. Уже после премьеры стало понятно, что сборы «Капитана Марвел 2» хуже, чем у третьей части «Человека-муравья» и даже «Невероятного Халка», общие сборы которого тоже обошли новый фильм с показателем 264 млн долларов. До этого экранизация комикса о зеленом монстре с Эдвардом Нортоном в главной роли считалась самым провальным проектом MCU.

Вдобавок к этому, новый фильм показал самое мощное падение сборов второй недели проката среди всех картин киновселенной — 79%. Не помогли и одни из самых низких оценок критиков.

По мнению аналитиков индустрии, провал недавнего проекта не обязательно означает усталость аудитории от супергеройских фильмов. Например, «Стражи галактики 3» хорошо показали себя в прокате, став одним из немногих фильмов 2023 года с бюджетом более 200 млн долларов, которые принесли студиям прибыль. Однако, по мнению собеседников Variety, поклонники MCU теперь будут более избирательно относиться к релизам студии.

В ноябре глава Disney Боб Айгер объяснил провал «Капитана Марвел 2» недостатком контроля со стороны студии во время съемок, которые происходили во время пандемии COVID-19. При этом Айгер признал, что в последнее время студия делает акцент на количестве проектов, а не их качестве.

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Эдвард НортонБоб Айгер
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