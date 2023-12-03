Собчак опубликовала «Сказку» Сокурова, которой не выдали прокатного удостоверения

«Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определенные законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно», — написала Собчак в своем телеграм-канале.