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Собчак опубликовала «Сказку» Сокурова, которой не выдали прокатного удостоверения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:47

Ксения Собчак на своем ютуб-канале опубликовала фильм Александра Сокурова «Сказка», прокат которого запретил Минкульт РФ. Вместе с ним она показала обсуждение на закрытом показе.

«Это первый фильм режиссера, которому не дали в России прокатного удостоверения. Чиновники из Минкультуры сослались на „иные случаи, определенные законом“. Фактически — отказали без объяснения причин. Сейчас у каждого из вас есть возможность попытаться понять, почему было принято такое решение и насколько оно адекватно», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

В обсуждении приняли участие Сокуров и Собчак, а также режиссер Константин Богомолов, лауреат Нобелевской премии и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, юристка и судья Конституционного суда РФ в отставке Тамара Морщакова, блогер Николай Соболев, журналист Антон Желнов, хроникер Владимира Путина Андрей Колесников и другие.

Черно-белая картина «Сказка» впервые была показана в Локарно. Действие художественного фильма происходит во время Второй мировой войны, причем весь сюжет вымышленный. Главные герои фильма — Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль.

В октябре Минкульт запретил показ «Сказки» на международном фестивале «Каро.Арт». Постановщик предполагал, что другие его ленты ждет «негласный запрет» на показ. Сокуров заявил, что показы в кинотеатрах не планируются. Он отметил, что запрет на показ «Сказки» есть только в РФ и Германии.

* Дмитрий Муратов и Николай Соболев внесны Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Минкультуры РоссииКонституционный судМинюст России
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Ксения СобчакАлександр СокуровВладимир ПутинДмитрий МуратовКонстантин БогомоловНиколай СоболевТамара МорщаковаАнтон ЖелновАндрей Колесников
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