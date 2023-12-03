«С какого района, чушпан?»: в Иркутске зарезали школьника

2 декабря в Иркутске неизвестные зарезали школьника, пишет сообщество местной средней общеобразовательной школы № 9. Эту информацию подтверждает источник издания Ircity.ru в силовых структурах.
Известно, что погибшему было 15 лет. В субботу он находился на остановке «Лисиха», когда к нему подошла толпа подростков 16-20 лет, «докопались и пырнули ножом», пишет автор поста.
Также автор поста прикрепил скриншот переписки с очевидцем. Собеседник пишет, что перед нападением у парня спросили «С какого района, чушпан?». «С сериала, видимо, взяли. Не понимают, что сериал это сериал, а не реальная жизнь», — сетует неизвестный.
Сообщество «Я живу в Иркутске» нашли знакомого погибшего. По его словам, за атакой на подростка наблюдали сверстники. Неизвестные воткнули нож в горло погибшему, а затем убежали. На видео из паблика видны полицейские, огородившие остановку.
По информации телеграм-канала Babr Mash, полиция уже задержала двоих подозреваемых, одному из них 16 лет и он состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. По статье об убийстве им грозит до 10 лет колонии. Пресс-служба главка МВД пока не комментирует эти сообщения и отмечает, что подобными делами занимается СК.
Оскорбительное слово «чушпан» часто звучит в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Так в сериальном Татарстане 1980-х годов называют тех, кто не принадлежит к «пацанам», участникам уличных группировок.
Шоу пользуется успехом у подростков, сейчас у видео с соответствующим хештегом больше 3,4 млрд просмотров в тиктоке.
В пятницу раис Татарстана раскритиковал сериал. По его мнению, шоу романтизирует расцвет подростковых ОПГ в регионе, и это не соответствует политике, которую проводят власти России.
Ранее на этой неделе татарстанские СМИ обратили внимание на школьников села Сарманово, которые под влиянием сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» назвались в честь группировок конца 1980-х и назначали друг другу «забивы» — столкновения стенку на стенку за контроль над районом.
Сериал вызвал озабоченность местной уполномоченной по правам детей Ирины Волынец. Она составила обращение в Роскомнадзор, потребовала проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и попросила запретить трансляцию «Слова пацана» и заблокировать сайты, где его показывают.