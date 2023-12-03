«С какого района, чушпан?»: в Иркутске зарезали школьника

По информации телеграм-канала Babr Mash, полиция уже задержала двоих подозреваемых, одному из них 16 лет и он состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних. По статье об убийстве им грозит до 10 лет колонии. Пресс-служба главка МВД пока не комментирует эти сообщения и отмечает, что подобными делами занимается СК.