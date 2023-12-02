The Weeknd пожертвовал 2,5 млн долларов на гуманитарную помощь в сектор Газа

Вот что еще она сказала в своем заявлении: «Этот конфликт привел к гуманитарной катастрофе, с которой невозможно считаться. ВПП работает круглосуточно, чтобы оказать помощь в Газе, но для решения проблемы отчаянного голода, который мы наблюдаем, необходимо значительно увеличить масштабы помощи».