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The Weeknd пожертвовал 2,5 млн долларов на гуманитарную помощь в сектор Газа

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:54

Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd, пожертвовал 2,5 млн долларов на гуманитарную помощь Всемирной продовольственной программе ООН в секторе Газа. Об этом сообщает Daily Mail.

Эти средства будут направлены на доставку 820 тонн продовольственных посылок, которые смогут прокормить более 173 тыс. палестинцев в течение двух недель. Сейчас более миллиона человек в Газе не имеют достаточного количества продовольствия. Организация поставляет им консервы, макароны, хлеб и финиковые батончики.

Глава ВПП ООН по Ближнему Востоку, Северной Африке и Восточной Европе Корин Флейшер поблагодарила Тесфайе «за ценный вклад в помощь народу Палестины» и выразила надежду, что другие последуют его примеру.

Вот что еще она сказала в своем заявлении: «Этот конфликт привел к гуманитарной катастрофе, с которой невозможно считаться. ВПП работает круглосуточно, чтобы оказать помощь в Газе, но для решения проблемы отчаянного голода, который мы наблюдаем, необходимо значительно увеличить масштабы помощи».

Весной 2021 года The Weeknd пожертвовал 1 млн долларов продовольственной программе ООН, чтобы помочь бороться с голодом в Эфиопии. А осенью он присоединился к Всемирной продовольственной программе ООН в качестве посла доброй воли.

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Эйбeл Тесфайе
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