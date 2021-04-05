The Weeknd пожертвует миллион долларов эфиопам, пострадавшим в вооруженном конфликте в Тыграе

Канадский музыкант The Weeknd пожертвует 1 млн долларов жителям Эфиопии, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в районе Тыграй. Об этом артист сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Деньги будут перечислены в Мировую продовольственную программу ООН. Они пойдут на оплату двух миллионов обедов для нуждающихся, оставшихся без крова из‑за боевых действий между национальной армией страны и партией «Народный фронт освобождения Тыграй» (НФОТ).

В начале ноября власти объявили войну оппозиционерам, контролирующим регион на севере Эфиопии. НФОТ ответил на это атакой на военную базу, следом за этим в Тыграе развернулись полномасштабные военные действия — от них погибли тысячи мирных жителей.

Несколько миллионов человек в Тыграе сейчас нуждаются в гуманитарной помощи. Их судьбы беспокоят The Weeknd не случайно: его родители — эфиопские эмигранты, а первый язык — амхарский.

«Мое сердце разрывается за мой народ Эфиопии, за невинных граждан от маленьких детей до стариков, которых бесчувственно убивают», — заявил музыкант.

В конце февраля Евросоюз призвал к немедленному прекращению боевых действий. Представители ЕС ознакомились с докладом «Международной амнистии» о военных преступлениях в Эфиопии и потребовали открыть Тыграй для гуманитарных миссий и СМИ.